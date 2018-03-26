Телефонный террорист "заминировал" самолет в аэропорту Елизово

В Петропавловске-Камчатском телефонный террорист "заминировал" самолет, направлявшийся из воздушной гавани города, Елизово, в Москву. В результате рейс смог вылететь лишь после того, как его проверили спецслужбы. Ущерб, причиненный из-за задержки вылета, устанавливается, передает агентство "Интерфакс".

Анонимный звонок с сообщением о бомбе на борту самолета поступил на номер Единой экстренной службы. Мужчина звонил с мобильного телефона. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".