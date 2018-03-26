Канадские керлингистки завоевали золото чемпионата мира

Женская сборная Канады заняла первое место на домашнем чемпионате мира по керлингу. В финальной встрече канадки оказались сильнее соперниц из Швеции со счетом 7:6. Для выявления победителя финалисткам пришлось сыграть экстра-энд.

Для канадских керлингисток эта победа стала 17-й в истории чемпионатов мира. Стоит отметить, что на домашнем турнире сборная Канады выиграла во всех матчах, сообщает ТАСС.

Напомним, что бронзовые медали чемпионата мира достались российской команде, которая в матче за третье место обыграла американок со счетом 6:5.