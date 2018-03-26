Веснина и Макарова пробились в четвертьфинал турнира в Майами

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова во втором круге турнира в Майами в парном разряде оказались сильнее соперниц из Великобритании Йоанну Конту и Хитер Уотсон в двух сетах. Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянок.

В четвертьфинале пару из России ожидает победитель встречи между Людмилой Киченок (Украина)/Аллой Кудрявцевой (Россия) и Андреи Клепач (Словения)/Марии-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).