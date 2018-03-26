Власти проверят безопасность всех торговых центров Кемерова

Комплекс "Зимняя вишня" больше нельзя использовать: здание будет разобрано. Власти Кемерова проверят все торговые центры города после пожара на предмет безопасности. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил вице-губернатор области Владимир Чернов.

Торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году. Расположен на одном из центральных проспектов Кемерова, в километре от железнодорожного вокзала и автовокзала. Рядом находятся несколько вузов города.

Общая площадь ТЦ — 23 тысячи квадратных метров, из них 20 тысяч сдаются в аренду. Всего в центре здания — полтора десятка магазинов. На верхнем этаже, где находится очаг пожара, расположены кафе и кинотеатр с тремя залами один на 256 мест и два на 143 места каждый. Также наверху расположен детский центр. Там оборудован лабиринт, автодром, ледовый каток и игровые автоматы. Очаг пожара как раз находился в батутной комнате.

На третьем этаже центра находится контактный зоопарк. Кроме магазинов и кафе, в торговом центре есть сауны, бассейн и бильярд, которые работают круглосуточно. Есть парковка на 220 машиномест. Собственник торгового центра — общество с ограниченной ответственностью "Зимняя вишня Кемерово".

25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул мощный пожар, причины которого пока что не установлены. Жертвами огня стали 37 человек, в том числе 9 детей. 50 человек пострадали. 64 числятся пропавшими без вести, в их числе 41 ребенок.