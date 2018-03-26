Порноактрисе, связавшейся с Трампом, угрожали физической расправой

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) рассказала, что в 2001 году подверглась угрозам физической расправы за попытку обнародовать информацию об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я была на парковке, куда приехала на фитнес со своей маленькой дочкой, — заявила она в воскресенье в интервью телеканалу CBS. — Тут мужчина подошел ко мне и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этом".

По ее словам, этот мужчина посмотрел на дочь Дэниелс и сказал: "Какая хорошенькая малышка. Жаль будет, если что-то случится с ее мамой".

Сторми Дэниелс ответила утвердительно на вопрос о том, вступала ли она в связь Дональдом Трампом, признавшись, что это произошло однажды в 2006 году, когда нынешний президент вел ТВ-шоу. Женщина отметила, что связь произошла по обоюдному согласию (результатом должно было стать ее участие в шоу), подчеркнув, что "не является жертвой".

Как сообщалось ранее, Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года заключила с адвокатом Трампа соглашение о неразглашении, за что получила 130 тысяч долларов. После того, как информация о ее связи с президентом стала достоянием гласности, его адвокат потребовал за разглашение информации и нарушение условий соглашения 20 млн долларов в качестве возмещения убытков, сообщает "Интерфакс".