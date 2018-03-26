НХЛ. "Даллас" Радулова потерпел восьмое поражение подряд

"Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на своем льду не смог оказать достойного сопротивления "Ванкувер Кэнакс". Гости победили со счетом 4:1. "Звезды" потерпели восьмое поражение подряд, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов провел на льду 22 минуты и 24 секунды. За это время он нанес четыре броска в створ ворот, однако голевыми действиями не отметился.

Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин также остался без набранных очков.