Аман Тулеев: семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ получат по миллиону рублей

В Кемерове, где вчера начался сильный пожар в торговом центре "Зимняя вишня", состоялся брифинг с участием губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и главы МЧС Владимира Пучкова. Тулеев сообщил, что семьи погибших получат по миллиону рублей, передает телеканал "Россия 24".

В настоящий момент жертвами пожара числятся 37 человек. Еще 50 пострадали. 64 человека, в том числе 41 ребенок, пропали без вести. Пожар все еще не потушен, ему присвоена высшая категория сложности. Существует угроза обрушения здания. Первоочередной задачей спасателей являются поиски пропавших без вести и помощь родственникам пострадавших, которые не могут найти своих родных.