Тренер «Арсенала» Венгер столкнулся с возрастной дискриминацией

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в последнее время чаще стал сталкиваться с дискриминацией по возрасту. По мнению 68-летнего французского специалиста, когда постоянно говорят о том, как долго он работает в клубе, это довольно трудно принять.

"Согласен с тем, что если результаты недостаточно хороши, то нужно нести ответственность. Но когда беспрерывно говорят о том, как долго ты работаешь в клубе и сколько тебе лет, то это довольно трудно принять", — цитирует Венгера Sports.ru.

Также француз заявил, что с возрастом он больше сосредоточен на том, чтобы принести пользу клубу, игнорируя все остальные вопросы. "Но чем старше становишься, тем чаще сталкиваешься с возрастной дискриминацией", — добавил наставник "Арсенала".

В последнее время Арсена Венгера критикуют за плохую игру команды, советуя ему закончить тренировать лондонский клуб. "Канониры" занимают шестое место в чемпионате Англии, набрав 48 очков в 30 матчах.