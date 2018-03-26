Ни в одном из доступных спасателям помещений горящего ТЦ нет людей

Спасатели проверили все доступные помещения горящего торгового центра в Кемерове, но людей там не обнаружили. Пропавшими без вести по-прежнему числятся 64 человека. Поисково-спасательная операция продолжается, ее первый этап будет завершен к 14:00 по Москве. Спасатели ведут поиски людей, используя все возможные средства.

Жертвами пожара в торговом центре в Кемерове стали 37 человек, более сорока – пострадали, напоминает телеканал "Россия 24".

На месте пожара работают почти семьсот человек. В их распоряжении более 120 единиц техники. Работа идет в условиях плохой видимости из-за задымления. Кроме того, есть риск обрушения здания.