Пожар в Кемерове стал одним из крупнейших пожаров столетия по числу жертв

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове вошел в семерку крупнейших пожаров столетия по числу жертв. В огне погибли 37 человек. Еще 64 числятся пропавшими без вести. Траур по погибшим будет объявлен в ближайшие дни, сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Чернов выразил надежду, что еще удастся кого-то спасти, передает РИА Новости. Поисково-спасательная операция продолжается. Ни в одном из доступных спасателям помещений людей не обнаружено.

В 1977 году в Москве при пожаре в гостинице "Россия" погибли 52 человека. В 1999 году жертвами возгорания в самарском УВД стали 57 человек. В 2003 году погибли 44 человека при пожаре в московском общежитии РУДН. В 2007 году пожар в доме престарелых в станице Камышевская (Краснодарский край) унес 63 жизни. Страшная трагедия в пермском клубе "Хромая лошадь" произошла в 2009 году, погибли 153 человека. В 2013 году при пожаре в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области погибли 37 человек.