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26 марта 201806:48

WADA задумывается о смене названия организации

EPA

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Всемирное антидопинговое агентство не исключает возможности смены своего названия. В организации планируют ребрендинг, целью которого является увеличение финансирование WADA. Чтобы эффективнее бороться с допингом, руководству Всемирного антидопингового агентства необходимо больше денег.

"Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. Возможно, вариант (со сменой названия) может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов", — приводит слова директора по коммуникациям WADA Кэтрин Маклин ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

В нынешнем году бюджет WADA увеличился до 32 миллионов долларов. К 2021 году руководство организации планирует увеличить это сумму еще на 10 миллионов. Однако этого явно недостаточно для эффективной борьбы с допингом.

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