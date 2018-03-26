Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 48

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Пожар в кемеровском ТЦ 18 минут назад
Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 48Читайте нас в Telegram
Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован. Начинается разбор завалов, сообщили телеканалу "Россия 24" в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации.
По уточненным данным, жертвами трагедии стали 48 человек. Без вести пропавшими числятся 16 человек. Еще 48 посетителей ТЦ пострадали, из них 12 госпитализированы. Состояние двоих оценивается как тяжелое. 36 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта, в воскресенье. В этот день в кинотеатр и игровую зону пришло множество семей. Согласно последним данным, в эксплуатации здания были допущены нарушения, а при возникновении пожара не сработали сигнализация и системы тушения. Из-за этого среди погибших и пропавших без вести много детей.
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