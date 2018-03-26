Одного из "приморских партизан" вновь взяли под стражу

Приморский краевой суд решил изменить меру пресечения и вновь взять по стражу Алексея Никитина, одного из фигурантов дела "приморских партизан".

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела банды. Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун отказались от дачи показаний.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу. Судебное следствие завершено, идут прения сторон.

Банда "приморских партизан" получила известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке.

Преступная группа действовала в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных продолжался с января 2013 года по апрель 2014 года. Краевой суд признал фигурантов виновными. Они были приговорены к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года они обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Трое других остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.