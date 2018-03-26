Цветы, свечи и донорская кровь: жители Кемерова скорбят по погибшим и помогают выжившим

Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 19 минут назад
Цветы, свечи и донорская кровь: жители Кемерова скорбят по погибшим и помогают выжившимЧитайте нас в Telegram
Спасатели полностью обследовали здание торгового центра в Кемерове. Есть небольшие очаги возгораний, сейчас их ликвидируют. Уже начался разбор завалов, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил на селекторном совещании замглавы МЧС Владлен Аксенов. Он рассказал, что тела 19 из 48 погибших направлены на опознание, передает телеканал "Россия 24". 16 человек продолжают числиться без вести пропавшими.
В больницах Кемерова находятся 15 пострадавших, сообщил директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский. Всего пострадали 48 человек. В Кемеровскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. И, хотя медики уверяют, что крови для их пациентов достаточно, более двух тысяч добровольцев пришли в Кемеровский областной центр, чтобы стать донорами.
Жители Кемерова несут цветы и свечи к зданию торгового центра "Зимняя вишня" в память о погибших. На скамейке рядом с комплексом они создали импровизированный мемориал. Там люди оставляют розы, гвоздики и зажженные свечи.
Первый этап поисково-спасательных работ планируют завершить к двум часам дня по московскому времени. В часть помещений пока невозможно войти из-за риска обрушения. Продвигаться вперед приходится буквально по шагам. На месте трагедии работают почти семьсот человек, в их распоряжении более 120 единиц техники. О мерах, принятых в связи с пожаром, Владимиру Путину доложили глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Ранее по теме
-
Пожар в кемеровском торговом центре ликвидирован, число жертв составило 481 час назад
-
Пожар в Кемерове стал одним из крупнейших пожаров столетия по числу жертв1 час назад
-
Новые данные: при пожаре в кемеровском ТЦ без вести пропали 27 человек1 час назад
-
Ни в одном из доступных спасателям помещений горящего ТЦ нет людей1 час назад
-
МЧС: первый этап поисково-спасательных работ в Кемерове завершится к 14:00 по Москве2 часа назад
-
Аман Тулеев: семьи жертв пожара в кемеровском ТЦ получат по миллиону рублей2 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар в ТЦ в Кемеровской области. Погибли люди
- Путин пообещал не сидеть на посту президента 100 лет
- Построен второй МС-21 для летных испытаний
- Пучдемона экстрадируют из Германии
- В Кишиневе задержали провокаторов с ножами и битами
Самое читаемое
-
Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым
- Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец
- Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник
- Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие
- В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
"Синяя птица" отправится в сказочное Белогорье
- В Подмосковье стаффордширский терьер напал на школьницу
- Новый худрук МХТ пообещал сохранить гримерку Табакова и репертуар
- Москвичей ждет культурная бессонница
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак