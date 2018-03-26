Цветы, свечи и донорская кровь: жители Кемерова скорбят по погибшим и помогают выжившим

Спасатели полностью обследовали здание торгового центра в Кемерове. Есть небольшие очаги возгораний, сейчас их ликвидируют. Уже начался разбор завалов, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил на селекторном совещании замглавы МЧС Владлен Аксенов. Он рассказал, что тела 19 из 48 погибших направлены на опознание, передает телеканал "Россия 24". 16 человек продолжают числиться без вести пропавшими.

В больницах Кемерова находятся 15 пострадавших, сообщил директор Центра медицины катастроф Сергей Малиновский. Всего пострадали 48 человек. В Кемеровскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи в основном поступают пациенты с отравлением угарным газом. И, хотя медики уверяют, что крови для их пациентов достаточно, более двух тысяч добровольцев пришли в Кемеровский областной центр, чтобы стать донорами.

Жители Кемерова несут цветы и свечи к зданию торгового центра "Зимняя вишня" в память о погибших. На скамейке рядом с комплексом они создали импровизированный мемориал. Там люди оставляют розы, гвоздики и зажженные свечи.

Первый этап поисково-спасательных работ планируют завершить к двум часам дня по московскому времени. В часть помещений пока невозможно войти из-за риска обрушения. Продвигаться вперед приходится буквально по шагам. На месте трагедии работают почти семьсот человек, в их распоряжении более 120 единиц техники. О мерах, принятых в связи с пожаром, Владимиру Путину доложили глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.