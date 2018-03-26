Дело о пожаре в "Зимней вишне": задержаны четыре человека

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Пожар в кемеровском ТЦ 34 минуты назад
Дело о пожаре в "Зимней вишне": задержаны четыре человекаЧитайте нас в Telegram
По делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" задержаны 4 человека, в том числе руководитель управляющей компании, обслуживающей ТЦ. Ранее здание было фабрикой, затем его помещения использовали под торговый центр.
Эксперты говорят о многочисленных нарушениях в эксплуатации здания, которые, возможно, привели к пожару и усугубили его последствия. Так, пожарная сигнализация в Кемеровском торговом центре не сработала, а гидранты не включились. Об этом рассказал один из очевидцев трагедии, охранник торгового центра. Он также сообщил, что видел открытый огонь: в одном из помещений игровой зоны люди, которые собирались отмечать какой-то праздник, зажгли свечи.
Одна из версий пожара – взрыв газового баллона в детской игровой зоне, напоминает телеканал "Россия 24". Еще по одной версии, причиной пожара был поджог: один из детей баловался с огнем в батутной комнате.
По последним данным, подтвержденным МЧС, жертвами огня стали 48 человек, еще 48 пострадали. 16 человек пропали без вести.
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