Арда Туран пообещал разбить голову журналисту

Хавбек футбольной сборной Турции и испанской "Барселоны" Арда Туран, выступающий за клуб "Истанбул" на правах аренды, поскандалил в представителями прессы, которые, по его мнению, оскорбительно разговаривали с его женой. Одному из журналистов Туран угрожал расправой.

Представители турецких "желтых" изданий подкараулили игрока сборной вместе с женой у одного из ресторанов и стали спрашивать об их недавней свадебной церемонии, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на NTV. Жена Турана в ответ продемонстрировала жест закрывающейся молнии на рту.

Один из журналистов спросил ее: "Арда запретил вам разговаривать?" Туран агрессивно отреагировал на слова корреспондента: "Поуважительнее, а не то я тебе голову разобью. Ты с моей женой разговариваешь". После этого Туран и его компания покинули мероприятие на такси.