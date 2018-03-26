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26 марта 201808:20

Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

ВКонтакте/Новости Пестово

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В Новгородской области в больнице скончались сотрудник полиции и стрелявший в него преступник.

Накануне в деревне Назарьино мужчина вызвал полицию с просьбой защитить его от оборотней, окруживших дом. Когда к дому приехали сотрудники полиции, он открыл по ним огонь из охотничьего ружья и тяжело ранил полицейского в голову, передает "Интерфакс". Чтобы обезвредить преступника, спецподразделения пошли на штурм дома. При задержании преступник был ранен.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении СК, утром в понедельник скончался участковый, а чуть позже и подозреваемый. Причины его смерти будут установлены позже, будет проведена судебная медицинская экспертиза.

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