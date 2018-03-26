Макдэвид на 4 очка оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид оторвался от российского нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров.

Макдэвид в ночь на 26 марта забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче с "Анахайм Дакс". Однако это не помогло его клубу избежать поражения. "Эдмонтон" уступил в овертайме со счетом 4:5.

Теперь на счету лучшего бомбардира НХЛ Макдэвида стало 99 (39 шайб + 60 передач) очков. Канадский форвард опережает идущего вторым Кучерова на четыре балла. В активе россиянина 95 (37+58) очков.