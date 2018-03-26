Хоккеисты "Виннипег Джетс" досрочно вышли в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) идет последний отрезок перед завершением регулярного чемпионата. "Виннипег Джетс" на своем льду обыграл "Нэшвилл Предаторз" и гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 5:4 по буллитам в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Кайл Коннор (24-я минута), Дастин Бафлин (32-я), Брайан Литтл (34-я) и Блэйк Уилер (41-я). Победный буллит на счету нападающего Марка Шайфли. У проигравших отличились Роман Йоси (11-я), Кайл Туррис (20-я), Райан Эллис (27-я) и Виктор Арвидссон (36-я).

"Виннипег" пробился в плей-офф впервые с сезона-2014/15. Ранее участие в плей-офф НХЛ обеспечили себе "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Бостон Брюинз" и "Нэшвилл".

В еще одной встрече игрового дня "Миннисота Уайлд" дома в овертайме уступила "Бостону" — 1:2.