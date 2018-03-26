Путин выразил соболезнования в связи трагедией в Кемерове

Путин выразил соболезнования в связи трагедией в КемеровеЧитайте нас в Telegram
Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент выслушал доклады главы МЧС и губернатора Кемеровской области, поручил подключить дополнительные силы, включая робототехнику, беспилотную авиацию и другое оборудование из Красноярска и Москвы. Они уже начали прибывать в Кемерово. Поручено также проконтролировать оказание всей необходимой помощи.
Премьеру Дмитрию Медведеву также сообщили о принятых в связи с пожаром в Кемерове мерах. Глава правительства выслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова и главы Минздрава Вероники Скворцовой, а также вице-премьера Ольги Голодец. Об этом рассказала пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова. Как сообщает "Россия 24", сегодня утром министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли в Кемеровскую область. Она контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим.
Соболезнования в связи с трагедией в Кемерове поступают со всего мира. Президент Сербии Александар Вучич направил Владимиру Путину телеграмму с предложением помощи. "Сербия — маленькая страна, но большой друг России", — отметил Вучич.
Поступило письмо и от лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Он написал, что "с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в торговом центре".
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину. Как сообщает "Интерфакс", в ней отмечается, что он с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате пожара. "От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", — говорится в телеграмме.
Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter написал, что эта трагедия — "напоминание о необходимости повышенной пожарной безопасности в местах массового скопления людей".
Во время пожара в ТРЦ в Кемерово, только по первым данным, погибло более 40 человек, среди них много детей, число жертв растёт. Мои соболезнования семьям погибших.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 25 марта 2018 г.
Эта трагедия ~ напоминание о необходимости повышенной пожарной безопасности в местах массового скопления людей.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. "От имени народа Кыргызстана и от себя лично прошу Вас передать искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Разделяем горечь невосполнимой утраты", — отмечается в телеграмме, которую приводит ТАСС.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также выразил соболезнования. В Twitter он написал, что желает терпения тем, кто потерял в пожаре родных и близких.
Слова сочувствия выразил и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. "Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях", — отметил генсек. Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил поддержку семьям жертв трагедии, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 53 человека. Еще более десяти человек на данный момент числятся пропавшими без вести.
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