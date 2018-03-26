В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министраЧитайте нас в Telegram
Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, категорически отверг требование оппозиции вызвать в парламент его жену для дачи показаний под присягой. Она, по мнению шести оппозиционных партий Японии, должна быть допрошена по скандальному делу о продаже участка государственной земли по резко заниженной цене. Глава правительства в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента заявил, что готов сам ответить на все вопросы, которые хотят задать его жене.
Оппозиционеры в совместном заявлении утверждают, что имя супруги главы правительства фигурирует, по меньшей мере, в четырех местах в документах, связанных с продажей участка. Эти упоминания были удалены в фальсифицированных копиях бумаг об этой сделке и представлены в парламент по требованию оппозиции.
Раскрыта подделка была благодаря расследованию, проведенному газетой "Асахи". 12 марта факт фальсификации было вынуждено признать Министерство финансов Японии. Именно оно занималось продажей участка, передает ТАСС.
Заявления о причастности к этому делу премьер-министр Японии на слушаниях в парламенте упорно опровергает. Члены правительства утверждают, что не давали инструкций чиновникам исправить документы.
Помимо супругов Абэ, из документов были вычеркнуты также имена вице-премьера, министра финансов Таро Асо, ряда других высокопоставленных политиков. Были изъяты также упоминания об "исключительном характере" этой сделки.
Чиновники Минфина утверждали в парламенте, что пока не установили ответственного за подделку документов. Находящаяся в центре скандала компания "Моритомо гакуэн" владеет частными учебными заведениями. Она известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ.
В городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть начальную школу. Для этого она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной. Это вызвало подозрения по поводу законности сделки.
Почетным директором этой школы должна была стать супруга премьера Акиэ Абэ. Однако она отказалась от должности после возникновения скандала.
Оформляло эту продажу Министерство финансов Японии. Факт подделки документов в течение долгого времени оно отрицало. Теперь же утверждает, что фальсификация была проведена без ведома руководства, по личной инициативе каких-то чиновников.
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