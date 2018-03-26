Председателем движения "Открытая Россия" стал Андрей Пивоваров

Председателем движения "Открытая Россия" избран Андрей Пивоваров, который ранее являлся координатором петербургского отделения организации. Выборы состоялись в рамках конференции, состоявшейся накануне в Вильнюсе.

Участники заседания также определили новый состав федерального совета "Открытой России". В него вошли 11 человек, в том числе Александр Соловьев, ранее занимавший пост председателя движения, заместитель председателя Владимир Кара-Мурза-младший, представитель ОР в Чувашии Дмитрий Семенов и другие, передает "Интерфакс".

Также в рамках конференции члены "Открытой России" приняли резолюцию, в которой заявили, что не признают состоявшиеся 18 марта 2017 года в России президентские выборы честными и справедливыми.

Своими ближайшими задачами "Открытая Россия" назвала расширение поддержки активистов в ходе уголовных и административных процессов в сторону правовой поддержки гражданского протеста и гражданских инициатив, выстраивание системы информационной поддержки гражданской активности и развитие практического политического образования.

Движение "Открытой России" было учреждено в Хельсинки в 2016 года. Тогда председателем организации стал Михаил Ходорковский. Позднее экс-глава ЮКОСа сообщил, что останется в "Открытой России" в статусе основателя.