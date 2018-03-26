Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

Удивительная история случилась с вратарем итальянского футбольного клуба "Мессина" Армандо Приско. Голкипер получил красную карточку в матче итальянской Серии "D" против команды "Игеа Виртус" (0:0) за то, что он... справил малую нужду прямо на стадионе.

Сам 21-летний футболист объяснил свой поступок тем, что просто не мог терпеть и во время остановки игры решил воспользоваться ситуацией, сообщает GianlucaDiMarzio.Сom. "Я просто не мог терпеть. Я ходил кругами и выглядел как сумасшедший", — сказал Приско.

"Ежедневно я выпиваю по 2-3 литра воды. Я сходил в туалет, как только мы прибыли на стадион, потом – перед разминкой, еще раз – когда вернулись в раздевалку, и еще – во время перерыва в матче. И когда я заметил, что игра остановилась перед заменой, я попытался воспользоваться ситуацией. Я притворился, что делаю растяжку за рекламным щитом", — поделился своими страданиями вратарь.

Как он считает, никто ничего не заметил, кроме судьи: "Я извинился и не стал спорить, поскольку знаю, что он действует по правилам. Хочу подчеркнуть: я не сделал ничего неприличного. Понимаю, что на стадионе было много детей, поэтому изо всех сил старался завуалировать свои действия. Я поступил неправильно, но я правда не мог терпеть", – сказал Приско.