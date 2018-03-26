Кемерово: пять человек, пропавшие без вести, найдены живыми

Пять человек, числившиеся в списках пропавших без вести после страшного пожара в Кемерове, найдены живыми. Неизвестной остается судьба около 60 человек.

"К настоящему моменту полицейские нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. В этот день в кинотеатр и игровую зону пришло множество семей. По последним данным, в результате трагедии погибли 53 человека, в больницах сейчас остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

В настоящее время пожарные уже практически правились с огнем, есть небольшие очаги возгораний, их ликвидируют. Уже начался разбор завалов, поисково-спасательные работы продолжаются.