Регистратор записал страшное лобовое столкновение в Новороссийске

Четыре человека попали в больницу в результате сильнейшего лобового столкновения в Новороссийске. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла около 13 часов дня в минувшее воскресенье, 25 марта, на улице Ленина. На кадрах видно, как водитель черной "Лады" при входе в поворот на сумасшедшей скорости не совладал с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб протаранил Kia Rio. Удар был такой силы, что "Веста" протащила "корейца" несколько метров.

Помощь медиков потребовалась водителям и их пассажирам — всего были госпитализированы четыре человека.

"Хорошо они приложились. Видел, как машины уже убирали, не могли оторвать "Весту" от "Кии", она намертво в неё вцепилась. Кажется, их так вдвоём и увезли на эвакуаторе", — отметил один из очевидцев.