"Ливерпуль" ради Вернера может пойти на финансовый рекорд

Лидер футбольного клуба немецкой бундеслиги "Лейпциг" Тимо Вернер сильно вырос в цене буквально за несколько дней. Причиной стал успех его команды в Лиге Европы против питерского "Зенита" и в игре чемпионата Германии против "Баварии".

Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп положил глаз на Вернера, сообщает ряд британских изданий. При этом планы тренера настолько серьезны, что мерсисайдцы могут при совершении этого трансфера обновить рекорд клуба: за Вернера могут выложить 87 млн фунтов стерлингов или 100 млн евро.

Немецкая Bild сообщает, что Клопп является поклонником таланта Вернера и находится в контакте с агентом 22-летнего футболиста Карлхайнцем Форстером. При этом "Ливерпуль" может себе позволить выложить столь внушительную сумму за Вернера, ведь Клопп до сих пор не потратил ни евро из тех 165 миллионов, которые выручил в январе от продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону".