Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

На севере Афганистана боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) подорвали опору линии электропередачи.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Из-за этого Кабул остался без электричества, которое поступает из Таджикистана.

Как сообщает РИА Новости, боевики и ранее подрывали опоры ЛЭП в Афганистане. Так, в конце января 2016 года талибы подорвали ЛЭП в провинции Баглан, из-за чего была нарушена подача электроэнергии из Узбекистана. В начале февраля того же года они подорвали опоры ЛЭП в провинции Кундуз. Кабул снова остался без электроэнергии из Таджикистана.