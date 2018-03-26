В Латвии расследуют исход подозрительного матча

В Латвии разгорается скандал вокруг футбольного матча межсезонного турнира на Кубок Mercure Riga между клубами "Резекне" и "Прейли". Букмекеры и их клиенты обратили внимание на то, что гости выиграли в разгромным счетом 8:0 в то время, как коэффициент на их успех составлял весьма внушительные 12,0.

При этом столь высокими были цифры вероятности самого скромного возможного успеха "Прейли", как если бы матч завершился со счетом 1:0. Латвийская федерация футбола заявила о начале расследования по поводу подозрительной встречи, сообщает "Спорт-экспресс". При этом чиновники ведомства сообщили, что не имеют отношения к организации турнира.