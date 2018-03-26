Футболист "Зенита" и сборной России Кузяев не сыграет против французов

26 марта 201811:05
Футболист "Зенита" и сборной России Кузяев не сыграет против французовЧитайте нас в Telegram
Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев покинул расположение сборной России и не поможет команде в товарищеском матче против команды Франции. Ранее из-за травмы он пропустил матч с бразильцами, в котором российские футболисты уступили со счетом 0:3.
Как сообщает пресс-служба сборной России, Кузяев два дня тренировался в общей группе без ограничений, однако, по словам футболиста, у него не проходит чувство дискомфорта в области стопы. В связи с этим тренерский штаб российской команды принял решение не рисковать здоровьем футболиста. В ближайшие дни Кузяев пройдет дополнительное обследование, после которого станут ясны сроки возвращения на поле.
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