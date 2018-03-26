"Зимняя вишня" опять задымилась

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Пожар в кемеровском ТЦ 6 минут назад
26 марта 201811:27
"Зимняя вишня" опять задымиласьЧитайте нас в Telegram
Здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове снова задымилось, передает "Интерфакс". Дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру здания.
Пожар в ТЦ вспыхнул 25 марта. По последним данным, погибли 56 человек, среди них дети. По данным МЧС 12 человек были госпитализированы, 36 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.
Открытое горение было ликвидировано на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ведется разбор завалов, на месте работают следователи и дознаватели. В рамках уголовного дела, которое по факту пожара и гибели людей завел СК, задержаны и допрошены четыре человека.
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