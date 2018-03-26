Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

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Мировой океан 1 час назад
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологовЧитайте нас в Telegram
Океанские глубины до сих пор скрывают множество секретов. Например, и по сей день учёные могут только догадываться об особенностях жизни глубоководных рыб-удильщиков. Эти морские чудовища обитают на глубине от нескольких сотен метров до нескольких километров и крайне редко попадают в поле зрения камер подводных батискафов. Вот почему новое видео, снятое в Атлантическом океане у берегов Азорских островов, стало настоящей сенсацией.
А дело было так. Семейная пара учёных Кирстен и Йоахим Якобсены (Kirsten Jakobsen, Joachim Jakobsen) на борту подводного аппарата LULA1000 обследовали крутую глубоководную стену с южной стороны острова Сан-Хорхе, когда на отметке 800 метров ниже уровня моря их внимание привлекло необычное существо. Исследователи на протяжении 25 минут следовали за причудливой рыбой размером всего 16 сантиметров, из плавников которой исходили длинные светящиеся нити. Снимая удивительное создание со всех ракурсов, они обнаружили ещё одну крошечную рыбу, прикрепившуюся к её брюху.
Удильщики встречаются в морях и океанах по всему миру, но учёным удалось описать только 160 видов, в основном по мёртвым экземплярам, изъятым из рыболовных сетей. Поэтому когда Якобсены отправили видеозапись специалисту по глубоководным рыбам Теду Пьечу (Ted Pietsch) из Вашингтонского университета, тот был шокирован. На съёмке была запечатлена пара живых и здоровых мохнатых удильщиков Джордана (Caulophryne jordani), ранее известных по 14 мёртвым самкам, хранящимся в различных музеях. Кроме того, учёные впервые получили возможность во всех деталях рассмотреть особенности половых отношений таинственных существ.
Биологи знали о необычной репродуктивной стратегии удильщиков, так как в сетях иногда находили самок, из тел которых торчали крошечные самцы. Последние отличались от представительниц прекрасного пола не только размерами, но также наличием хорошо развитых глаз и огромных ноздрей, с помощью которых они могут улавливать специфические химические сигналы, испускаемые самками своего вида.
Как только рыбы встречаются, самец буквально вгрызается в ткани самки и начинает получать питательные вещества из её кровеносной системы. После этого он полностью теряет собственную индивидуальность и до конца жизни становится "сексуальным паразитом", который не делает ничего, кроме оплодотворения икры. Таким образом, две рыбы сливаются в единый функционирующий организм.
Глядя на первую видеозапись этого невероятного тандема, исследователи обнаружили, что при всей прочности их связи самец закреплён достаточно свободно. Со стороны иногда кажется, что он просто следует за своей подругой, спрятавшись под её брюхом.
По всей видимости, необычные взаимоотношения в семье удильщиков связаны с тем, что встречи самцов и самок во мраке океанических глубин случаются нечасто. Поэтому с эволюционной точки зрения, если рыбы нашли друг друга, им выгоднее оставаться вместе и произвести как можно больше потомства.
Не меньший интерес представляют и особенности строения тела самки, которые невозможно выявить, изучая заспиртованные экспонаты. У мохнатых удильщиков Джордана, также как у большинства остальных представителей отряда, передняя часть спинного плавника преобразована в светящуюся удочку, с помощью которой они заманивают жертву практически к себе в пасть.
Но на видео видно, что лучи плавников и исходящие от них нити также содержат светящиеся точки. Пьетч подозревает, что эти структуры самостоятельно излучают свет, хотя возможно, что это лишь отражение от прожекторов батискафа.
Другая неизвестная ранее особенность удильщиков была обнаружена в движениях их плавников. У всех лучепёрых рыб лучи соединены мембраной, которая заставляет плавник двигаться как единое целое. Но у Caulophryne jordani они и нити двигаются независимо друг от друга, а значит, каждый из лучей снабжён отдельным набором мышц и нервов.
Учёные предполагают, что чувствительные нити создают вокруг рыбы разветвлённую сенсорную сеть, с помощью которой хищник узнаёт о приближении жертвы. Кроме того, светящиеся нити могут отпугивать хищников, "увеличивая" размеры удильщика в темноте.
"Это нечто совершенно уникальное, чего никто никогда не видел раньше, – говорит Пьетч в пресс-релизе. – Так здорово, наконец, увидеть то, что ты мог только воображать".
Напомним, что среди материалов проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно найти немало описаний и других глубоководных открытий, которые поражают воображение не только простых обывателей, но и искушённых исследователей. Например, в своё время таким открытием стал новый вид обитателей Марианской впадины. Не менее сильные эмоции вызывает и обнаружение пластика в организмах тысяч морских обитателей.
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