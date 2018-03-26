Пучков: при пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека

В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"64 — окончательная цифра", — сказал Пучков журналистам.

Он уточнил, что среди пожарных, спасателей, специалистов, работающих в зоне ЧС, пострадавших нет.

Ранее во время селекторного совещания, который транслировал канал "Россия 24", Пучков предложил банкам списать кредиты и долги семьям погибших. Он сказал, что "каждый должен получить необходимую конкретную помощь, не только в виде материальных выплат, но и те, кто стоял в очереди на жилье, кому-то нужно помочь доучить детей в школах, институтах".

"Я также обращаюсь к банковским структурам, кредитным организациям списать все долги, кредиты родным и близким погибших в этой страшной чрезвычайной ситуации", — сказал Пучков.

Также он сообщил, что администрация Кемеровской области определила одного получателя-адресата для приема добровольных пожертвований и гуманитарной помощи. Кроме того, он предложил поощрить сотрудников скорой помощи и остальных служб, которые "продолжают выполнять свои функциональные задачи на самом высоком уровне".

"Поисково-спасательная операция продолжается, все мероприятия адресной и конкретной помощи родным и близким пострадавших продолжаем на самом высоком уровне. Каждый должен получить необходимую помощь", — подчеркнул министр.

Пожар в торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. Огонь начался на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, здание торгового центра снова задымилось. Дым виден на уровне третьего и четвертого этажей по всему периметру.

Торговый центр "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году. Он расположен в многолюдном районе города, рядом с автодорожным и железнодорожным вокзалами и несколькими вузами. Раньше в этом четырехэтажном здании находилась кондитерская фабрика, затем оно было реконструировано под торговлю. Его общая площадь — 23 тысячи квадратных метров, из них 20 тысяч сдаются в аренду. На верхнем этаже расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны. Там оборудован лабиринт, автодром, ледовый каток и игровые автоматы. На третьем этаже находится контактный зоопарк. Кроме магазинов и кафе, в торговом центре есть сауны, бассейн и бильярд, которые работают круглосуточно. Есть парковка на 220 машиномест.

Этот пожар уже стал одним из крупнейших за последнее время, наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (в 2007 году там погибли 63 человека), а также в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" (жертвами пожара в 2009 году там стали 153 человека).