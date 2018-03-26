Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

Международная команда исследователей успешно синтезировала и впервые использовала для лечения инфекции новый антибиотик, способный убивать опасные супербактерии. По мнению учёных, этот антибиотик "меняет правила игры".

Речь идёт о природном антибиотике под названием теиксобактин, открытом ещё в 2015 году в образцах почвы. Теперь же специалисты впервые использовали его синтетическую форму для лечения бактериальной инфекции у лабораторных мышей, и результаты оказались положительными.

По мнению учёных, такое достижение является крупным шагом вперёд на пути к разработке препарата на основе теиксобактина. Он, как считают эксперты, поможет в борьбе с устойчивыми к антибиотикам супербактериям, такими как метициллин-резистентный золотистый стафилококк и энтерококк, резистентный к ванкомицину.

Не секрет, что на сегодняшний день учёные всего мира обеспокоены проблемой устойчивых к антибиотикам бактерий. В прошлом году в докладе правительства Великобритании заключалось, что к 2050 году супербактерии потенциально способны стать причиной смертей до десяти миллионов людей в год, а в начале этого года ВОЗ опубликовала список устойчивых к антибиотикам приоритетных патогенов – первый подобный документ за всю 69-летнюю историю организации.

По этой причине многие специалисты ищут и разрабатывают антибиотики, которые будут справляться с опасными врагами.

По словам одного из учёных, участвующих в недавнем исследовании, Ишвара Сингха (Ishwar Singh), когда исследователи только обнаружили теиксобактин, то он уже удивил многих, поскольку был способен уничтожать бактерии без проявления резистентности, включая супербактерии, такие как метициллин-резистентный золотистый стафилококк.

"Между тем природный теиксобактин не был пригодным для использования человеком", — отмечает он.

Спустя время учёные из Университета Линкольна (Великобритания) создали упрощённую синтезированную версию теиксобактина. Специалисты разработали целую "библиотеку" синтетических версий теиксобактина, заменяя ключевые аминокислоты в определённых местах структуры антибиотика, чтобы сделать его более простым для повторного создания.

Но на тот момент эффективность нового упрощённого синтезированного препарата была продемонстрировала лишь вне живого организма – в экспериментах в чашке Петри (in vitro).

И недавно исследователи из Сингапурского научно-исследовательского офтальмологического института показали, что одна синтетическая версия препарата может успешно справиться с бактериальной инфекцией у мышей. Речь шла о кератите, вызванном золотистым стафилококком.

В рамках исследования учёные показали, что такая упрощённая версия антибиотика может использоваться для лечения настоящих бактериальных инфекций и являться основой для нового препарата.

Синтезированный теиксобактин также снизил степень тяжести инфекции у животных, чего не происходило в случае с клинически используемым моксифлоксацином. Последний использовался в качестве контрольного.

"То, что мы после тестов с пробирками стали использовать такие упрощённые синтетические версии в реальных случаях, является квантовым скачком в разработке новых антибиотиков. Всё это приближает нас к реализации терапевтического потенциала упрощённых теиксобактинов", — говорит Сингх.

По его словам, предстоит проделать ещё значительный объём работы для развития теиксобактина в качестве терапевтического антибиотика для использования человеком. Вероятно, необходимо ещё 6-10 лет прежде, чем медики смогут назначать препарат пациентам, считает специалист.

"Но это реальный шаг в верном направлении, и теперь он открывает дверь для улучшения наших аналогов в экспериментах в организме живых моделей", — заключает Сингх.

Результаты исследования авторы работы представили в издании Journal of Medicinal Chemistry.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как старые антибиотики перевооружили для борьбы с супербактериями. Любопытно, что в распространении бактерий, устойчивых к самым "убойным" антибиотикам, обвинили мух.