В Москве умер Сергей Мавроди

В Москве скончался Сергей Мавроди. Ему было 62 года.

По информации "Московского комсомольца", сегодня ночью ему стало плохо недалеко от автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Прохожий вызвал ему скорую помощь, которая доставила его в больницу №67. Врачам не удалось его спасти, сегодня утром он скончался.

Сергей Мавроди – основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".