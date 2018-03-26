СК проверяет информацию о закрытых дверях в кинозалах "Зимней вишни"

Следователи проверяют информацию о закрытых дверях кинозала в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В одном из залов кинотеатра закрытыми оказались порядка 30 детей, им никто не помогал эвакуироваться. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Именно эта информация сейчас и проверяется, пояснил собеседник агентства.

В соседнем зале, где также шел сеанс, закрытым оказался запасной выход, у которого позже нашли 15 погибших. Двери эвакуационного выхода работники ТЦ должны открывать утром, видимо, по каким-то причинам 25 марта это не было сделано.

Проверку собирается провести и Росгвардия – ее заинтересовали действия охраны торгового центра. В СИМ со ссылкой на очевидцев ранее появилась информация, что охранники после начала пожара перекрыли проходы по лестницам, и дети из игровой комнаты на четвертом этаже не могли спуститься вниз. Если этот факт подтвердится, Росгвардия будет добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулировании лицензии ЧОП, заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли, по последним данным, 64 человека. Пострадали более 40 человек.