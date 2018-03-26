Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко на праздновании Дня Национальной гвардии страны, солдату почетного караула стало плохо.

Инцидент произошел во время минуты молчания в честь погибших бойцов на базе НГУ в Киевской области. В начале церемонии, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина", по обе стороны от главы государства стояли два знаменосца. Однако затем один из них пошатнулся и прислонился спиной к забору. На помощь ему пришли несколько человек, которые увели военнослужащего, а на его место встал другой солдат.