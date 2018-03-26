В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

Тема:
Отравление Скрипаля 1 час назад
В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхожденияЧитайте нас в Telegram
Великобритания выдала ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в стране начал действовать новый закон. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.
Таким образом, по его словам, власти собираются вести учет имущества, которое было "добыто непонятным образом". Решение этой проблемы правительство намерено обеспечить старательной работой, заверил министр.
Он обвинил президента РФ в намерении внести "раскол между Великобританией и ее союзниками", однако, по словам Уильямсона, "Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".
О дальнейших шагах, которые Британия планирует предпринять в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипаля, Уильямсон не стал рассказывать, отметив, что об этом должна сообщить премьер Тереза Мэй.
В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что его страна "полностью верит объяснениям Великобритании" по делу Скрипаля, передает "Интерфакс".
Ранее по теме
-
Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому8 часов назад
-
Дело Скрипаля: Британия фактически разоблачает саму себя15 часов назад
-
Россия призвала ОЗХО происпектировать закрытый британский исследовательский центр15 часов назад
-
Отравление Скрипалей: "Новичка" "изобрела" лично Тереза Мэй16 часов назад
-
Глава дипломатии ЕС Могерини встретилась с послом Эдерером16 часов назад
-
Лондон продолжает вести себя в стиле "англичанка гадит"17 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трагедия в "Зимней вишне". Подробности
- Умер Сергей Мавроди
- "Девочка в розовом" против губернатора: следствия не будет
- Пучдемона экстрадируют из Германии
- В Кишиневе задержали провокаторов с ножами и битами
Самое читаемое
-
Власти Чечни прокомментировали видео с Кадыровым и Турлаевым
- Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец
- Трамп вышлет российских дипломатов в понедельник
- Американцы создают безобидное, но мерзкое оружие
- В Екатеринбурге взорвали недостроенную 220-метровую телебашню. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
Экономика
-
Экспертный взгляд на сервис-менеджмент и достигаемые бизнес-эффекты
- Рубль: каковы перспективы?
- Китай запустил фьючерсы на нефть в юанях
- США объявили о санкциях против Ирана "за кибератаки"
- 10 городов России по продажам новых автомобилей
- США готовятся выслать российских дипломатов
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Скандальный полигон "Ядрово" очистят огнем
- Оставшиеся без жилья москвичи объявили голодовку
- Метро пришло в Дегунино спустя полвека
- В подпольной клинике избавляли от алкоголизма хороводами и молитвами
- Уникальные московские сталинки становятся жертвами ремонта
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак