Экс-защитник "Зенита" и "Ливерпуля" Шкртел потерял сознание во время матча

Защитник сборной Словакии по футболу Мартин Шкртел потерял сознание во время финального матча на товарищеском турнире — Кубке короля Таиланда. Словаки играли с хозяевами и одержали победу со счетом 3:2.

На 28-й минуте встречи в одном из игровых эпизодов в голову 33-летнего экс-защитника "Зенита" и "Ливерпуля" сильно прилетел мяч, после чего он без сознания упал на газон. Партнеры по команде быстро оказали помощь Шкртелу, что позволило избежать серьезных последствий. В итоге Шкртел смог продолжить встречу и был заменен только на 73-й минуте, отмечает "Спорт-Экспресс".

Relieved to hear Martin Skrtel is okay after getting knocked out and swallowing his tongue today pic.twitter.com/dzra8KCyqH