Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 марта 201814:20 Фёдор Червяков

Западный участок желтой ветки столичного метро полностью откроют уже летом

Читайте нас в Telegram

На новый этап выходит строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии подземки. На всех семи станциях от "Раменок" до "Рассказовки" капитальные работы завершены. Начинается финальная отделка платформ и вестибюлей. Открытия этого участка желтой ветки с нетерпением ждут более полумиллиона горожан.

Пассажиры этой станции будут попадать в метро через "сырные домики": павильон сплошь в отверстиях. Кстати, они герметичны: снег и дождь сюда не попадут, зато будут попадать солнечные лучи — символично для станции метро "Солнцево".

Сырные — или деревенские — домики выиграли конкурс, оставив позади пять проектов-конкурентов. Пока выбирали дизайн станции, многотонная машина пробила туннель.

На станции "Солнцево" — особое отношение к свету. Вокруг входов монтируют более ста фонарей, а на платформе, на глубине тридцати метров, инженеры задумали такое освещение, что уверяют: от дневного будет не отличить.

"Будет использоваться отраженный свет, попадающий с архитектурных панелей, установленных на потолке, через отверстия. Здесь всегда будет светло и, естественно, станция будет ассоциироваться с солнцем", — говорит руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Иван Новиков.

На станции "Солнцево" ровняют желоба для коммуникаций, готовят к запуску эскалаторы. Круглосуточно трудятся более двух тысяч рук — как под землей, так и на поверхности.

— Мы идем сейчас по улице Богданова, завезли гранит для будущего благоустройства территории.

С появлением метрополитена жители района Солнцево надеются, что забудут о транспортных проблемах. Пока, чтобы попасть в центр города, им приходится томиться на остановках в ожидании автобусов.

— Если бы было там метро — мне здесь буквально пять минут. А ждать автобуса — это очень напряжно.

Нового участка метро ждут более полумиллиона москвичей.

— Тут такой большой район, автобусы ходят редко, народу много!
— Крайне необходимо нам, ждем, очень ждем, с нетерпением!

Калининско-Солнцевскую ветку метро начали прокладывать еще в прошлом веке к Олимпиаде-80, но ее открытие случилось только в 1986-м. Тогда запустили участок "Марксистская" — "Третьяковская", и строительство пошло только по восточному вектору. В 2010-м решено было продлить линию на запад.

Спустя четыре года на карте столичного метрополитена появилось пять новых станций. В этом году добавится еще семь. Новый участок протянулся более чем на 15 километров по юго-западу столицы. "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" — на каждой из станций строительные работы подходят к концу.

"Мы по графику начинаем готовить в марте — в начале апреля сдачу метрополитену "Рассказовки", дальше — конец апреля, май — будет "Новопеределкино", — рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Полностью новый участок метростроевцы обещают открыть уже этим летом. В планах — в 2020 году дотянуть желтую ветку до аэропорта "Внуково".

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

13:33

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

12:55

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

12:36

В Москве умер Сергей Мавроди

12:23

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

12:09

Конец марта будет холодным и снежным

11:34

Пучков: при пожаре в ТЦ в Кемерове погибли 64 человека

11:18

"Зимняя вишня" опять задымилась

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Охранники "Зимней вишни" не пускали к выходам, дети в панике метались

Охранники "Зимней вишни" не пускали к выходам, дети в панике метались

1 час назад
В Москве умер Сергей Мавроди

В Москве умер Сергей Мавроди

1 час назад
Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

30 минут назад
В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

1 час назад
СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

2 часа назад
Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

36 минут назад
10 лучших туристических направлений России

10 лучших туристических направлений России

3 часа назад
Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

5 часов назад
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

2 часа назад
Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

17 часов назад
4 413
Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

3 часа назад
Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

29 минут назад
Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

1 час назад
На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

1 час назад
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

1 час назад
Как влияет дефицит сна на обмен веществ

Как влияет дефицит сна на обмен веществ

1 час назад
Конец марта будет холодным и снежным

Конец марта будет холодным и снежным

2 часа назад
Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

2 часа назад
Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

2 часа назад
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

2 часа назад
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

2 часа назад
В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

3 часа назад
Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

3 часа назад
Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

3 часа назад
До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

3 часа назад
Volkswagen готовится показать новый пикап

Volkswagen готовится показать новый пикап

4 часа назад
20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

4 часа назад
Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

4 часа назад
Pornhub назвали альтернативой Youtube

Pornhub назвали альтернативой Youtube

4 часа назад
Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

4 часа назад
В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

4 часа назад
Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

5 часов назад
Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

6 часов назад
Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

6 часов назад
Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

6 часов назад
Одного из "приморских партизан" вновь взяли под стражу

Одного из "приморских партизан" вновь взяли под стражу

7 часов назад
WADA задумывается о смене названия организации

WADA задумывается о смене названия организации

7 часов назад
Китай запустил фьючерсы на нефть в юанях

Китай запустил фьючерсы на нефть в юанях

9 часов назад
Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

9 часов назад
Власти проверят безопасность всех торговых центров Кемерова

Власти проверят безопасность всех торговых центров Кемерова

9 часов назад
Телефонный террорист "заминировал" самолет в аэропорту Елизово

Телефонный террорист "заминировал" самолет в аэропорту Елизово

10 часов назад
Саудовская ПВО перехватила семь ракет, запущенных из Йемена

Саудовская ПВО перехватила семь ракет, запущенных из Йемена

11 часов назад
Инфекция в интернате Еврейской АО: госпитализированы 27 человек

Инфекция в интернате Еврейской АО: госпитализированы 27 человек

11 часов назад
Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

12 часов назад
Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

12 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

22.03.2018 22:21