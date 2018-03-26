Обнаружена древняя рептилия с исключительной силой укуса

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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 38 минут назад
Обнаружена древняя рептилия с исключительной силой укусаЧитайте нас в Telegram
Палеонтологи обнаружили новый ископаемый вид рептилии, имевший рекордную челюстную мускулатуру. О достижении рассказывает научная статья, опубликованная в журнале Nature Communications командой во главе с Бхарт-Аньяном Бхулларом (Bhart-Anjan Bhullar) из Йельского университета.
Окаменелости были обнаружены ещё в 1965 году при дорожных работах в Коннектикуте, США. Это были останки небольшой рептилии (длина черепа всего 2,5 сантиметра). Возраст находки составляет 200 миллионов лет, то есть она относится к концу триасового периода, когда на Земле появились первые динозавры. Ископаемые поместили в Музей естествознания Йельского университета. В 1990-е годы останки были изучены и отнесены к отряду клювоголовых, из которого ныне здравствует только один вид – ящерица гаттерия.
Недавно команда Бхуллара заново исследовала окаменелости, использовав передовые методы компьютерной томографии и 3D-моделирования. Это позволило учёным не только пересмотреть видовую принадлежность находки, но и выяснить крайне любопытные анатомические подробности.
Палеонтологи выяснили, что кости принадлежат неизвестному ранее виду рептилий. Ему дали название Colobops noviportensis, увековечив название местной геологической формации, переведённое с английского на латынь.
Это существо принадлежало к ранним праархозаврам. Напомним, что архозавры – это подкласс рептилий, к которому относятся динозавры, птерозавры, крокодилы и некоторые другие пресмыкающиеся, и от которого ведут своё происхождение птицы. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже кратко рассказывали об эволюционных преимуществах этой удивительной группы.
Хотя поздний триасовый период – это уже время первых динозавров, некоторые предковые для архозавров формы дожили до той эпохи, и C. noviportensis – живое (то есть, конечно, мёртвое) тому подтверждение.
«Колобопы были крошечными, но мужественными "зверями", частью малоизвестного зверинца мелких животных, живших среди первых динозавров", – объясняет Бхуллар.
Впрочем, удивительно в находке не это. Трёхмерная реконструкция черепа показала, что челюстная мускулатура этих существ была необычайно развита. Как уточняет пресс-релиз университета, по этому параметру древнее животное не имеет аналогов среди четвероногих сравнимого размера. А ведь это огромная группа, к которой относятся амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.
"Его маленькие челюсти могли укусить сильнее, чем у кого-либо ещё подробного размера. Возможно, эта сила укуса позволяла ему питаться бронированной добычей, неуязвимой для более слабых ртов", – говорит Бхуллар.
Напомним, что учёные не впервые делают открытия, внимательнее присмотревшись к музейным коллекциям. Так в своё время был обнаружен древнейший в мире динозавр и экземпляр беременной самки нового вида ихтиозавра.
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