Максим Цветков: концовкой сезона абсолютно доволен

Российский биатлонист Максим Цветков, который накануне выиграл заключительную гонку Кубка мира на этапе в Тюмени, поделился с журналистами мнением об итогах спортивного сезона. Наш атлет признался, что в целом он доволен тем, как выглядел среди биатлонной элиты.

"Во многих моментах я вполне удовлетворен, — цитирует Цветкова издание "Спорт-экспресс". – Немного недоволен стрельбой по ходу сезона, у меня не все получалось, что я хотел. В некоторых гонках были проблемы с лыжами. Но на три последних этапа я выполнил свой план на сто процентов. Концовкой я доволен. Да и началом – в принципе, тоже".

Цветков отметил, что не может назвать сезон "провальным": "Не могу сказать, что ничего не получалось. Я знал, что готов пойти на жертвы ради Олимпиады. Я шел к ней четыре года, и глупо пытаться заработать много кубковых очков, но провалиться на Играх".

"В принципе, у меня все шло по плану. Я был в неплохой форме перед Олимпиадой, на том же сборе в Мартелле себя очень хорошо чувствовал. Так получилось, что мы не поехали на Игры. Но здесь уже не в наших силах было что-то изменить", — сказал биатлонист.

"Я просто продолжал подготовку, восстанавливал силы, — говорит Цветков. – Провел неплохой сбор в Петербурге перед этапом в Контиолахти. Знал, что мне нужно пару гонок выдать на сто процентов. То, что не получилось в Финляндии на эстафете – да, немного расстроился, но знал, что готов бороться. И в следующих гонках у меня результаты были гораздо лучше".

Максим не стал гадать, как бы мог выступить на Олимпиаде: "Не могу сказать, сохранил бы я форму от Мартелла до Олимпиады или нет, какой бы был результат. Это просто гадание на кофейной гуще. У нас не было возможности стартовать, поэтому нельзя сказать, какой был бы результат".

"Я доверял тренерскому коллективу. На мой взгляд, лучше не паниковать, а спокойно все обсуждать. Многие пытаются на нас давить, постоянно спрашивают, что у нас в команде не так. Но я уже это проходил в постолимпийский сезон после Сочи. Когда мы высказывались против тренеров. И больше я такого не хочу", – заявил Цветков.