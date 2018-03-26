Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долг

Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долгЧитайте нас в Telegram
В Москве в ночь на 26 марта случайный прохожий у автобусной остановки на улице Поликарпова обратил внимание на мужчину, которому стало плохо с сердцем. Он вызвал скорую помощь, мужчину доставили в больницу №67, но спасти его не удалось. Как пишет "МК", предварительная причина смерти – сердечный приступ.
Уже в больнице стало известно, что скончавшийся – Сергей Мавроди. Основатель теперь уже всемирно известной финансовой пирамиды МММ. Ему было 62 года.
В начале 1990-х миллионы людей — как Буратино в сказке — поверили, что в "Стране чудес" на месте закопанных в землю золотых монет утром вырастет денежное дерево.
Они щедро несли свои – порой, последние – деньги в надежде, что разбогатеют и купят, как обещал Леня Голубков в известной телерекламе, "жене сапоги".
Звезда Мавроди в те годы сверкала ярко, а ролики о чудесах, которые сулило МММ, стали одним из символов того времени. Сам Сергей Мавроди однажды даже поздравлял "дорогих россиян" с новым годом, как это обычно делает президент.
Тогда он был в эфире в малиновом пиджаке, который вскоре стал символом "новых русских" начала 1990-х.
В одном из интервью от 2013 года, которое сохранилось на YouTube, Сергей Мавроди не исключает, что именно он стал законодателем мод для стихийно обогатившихся граждан новой России.
О личности же самого Мавроди и его мотивах создания финансовой пирамиды спорили и продолжают неоднозначно отзываться даже после того, как стало известно о смерти человека, которому доверили свои финансы миллионы людей.
Факт есть факт: он действительно создал крупнейшую пирамиду. По различным неофициальным сведениям, количество пострадавших может достигать 15 миллионов человек. Кто-то лишился не только денег, но и здоровья, поверив Мавроди и потеряв все или почти все.
Когда же в 2003 году Мавроди задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, официально потерпевшими были признаны более 10 тысяч человек.
Такие значительные расхождения в числе пострадавших могут быть связаны с тем, что далеко не все были готовы признаться в том, что вложили деньги в МММ. Ведь в обществе однозначного отношения к ним тоже не было.
Поверивших Мавроди нередко упрекали в излишней доверчивости и финансовой безграмотности – мол, сами виноваты.
Мавроди все-таки посадили. На свободу он вышел в 2007-м, а уже в начале 2011 года вновь создал финансовую пирамиду. Через несколько месяцев, как напоминает РИА Новости, она рухнула. Но Мавроди не сдавался: в 2012 году появилась новая пирамида – МММ-2012, и вновь в его отношении было возбуждено уголовное дело.
Дело же самого Мавроди шагало по планете. МММ добралась до Нигерии и Китая, появились "последователи" – мошенники, которые действовали теми же способами и обманывали тысячи людей, большинство из которых – пенсионеры.
Тем временем сам Сергей Мавроди все годы, в том числе и на пике славы МММ, жил довольно скромно в небольшой московской квартире, а в интервью журналистам утверждал, что цели личного обогащения перед собой не ставит.
Более того: в упомянутом уже выше интервью 2013 года, отвечая на вопрос, зачем он после выхода из тюрьмы создал МММ-2011, Мавроди ответил: "Есть такое понятие – гражданский долг".
Похоже, один из самых известных аферистов новой России действительно верил, что таким образом "помогал стране и людям".
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