Новейшие российские истребители впервые прилетели на Итуруп

Два многоцелевых истребителя Су-35С впервые приземлились на острове Итуруп Курильской гряды. В рамках учений экипажи боевых машин пролетели около 2 тысяч километров. Уже на месте провели тренировку по перехвату самолетов условного противника, а потом вернулись обратно в Хабаровский край, где базируются постоянно. Раньше подобных перелетов российские пилоты-истребители не совершали, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Напомним, ранее премьер-министр правительства Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому авиация российских Воздушно-космических сил может базироваться на аэродроме на острове Итуруп. Теперь эта взлетно-посадочная полоса перешла в категорию совместного пользования, то есть там размещаются и гражданские, и военные самолеты.

Кроме того, в ноябре 2016 года российская армия развернула на Итурупе и соседнем Кунашире береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Еще раньше, в 2015 году, там появились системы ПВО "Тор-М2У".