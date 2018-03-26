Гаттузо договорился с "Миланом" о продлении контракта

Дженнаро Гаттузо, возглавивший футбольный клуб "Милан" по ходу нынешнего сезона, подпишет с "россонери" новое соглашение на три года. Согласно предварительным данным, 40-летний тренер миланской команды будет зарабатывать 2 млн евро в год. Ему также положены бонусы.

Гаттузо принял "Милан" в ноябре прошлого года, сменив завалившего осеннюю стадию большинства турниров Винченцо Монтеллу. Но в последних матчах итальянской Серии "А" его подопечные не проигрывают с декабря и находится всего в пяти очках от зоны Лиги чемпионов. Кроме того, "Милан" вышел в финал Кубка Италии.

Единственным минорным обстоятельством в истории последних недель "россонери" являются два поражения от английского "Арсенала" (0:2 и 1:3) в рамках континентальной Лиги Европы. Однако, судя по всему владельцам "Милана" нравится общее состояние команды при новом главном тренере.