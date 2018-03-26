Футболист "Спартака" Роман Зобнин пропустит две недели из-за травмы

Московский футбольный клуб "Спартак" выпустил заявление, в котором рассказал о сроках восстановления полузащитника команды Романа Зобнина. Футболист получил травму колена во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии и пропустит две недели.

"Это не хирургический случай, так что лечение будет консервативным, — расссказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов. — Ориентировочный срок восстановления Романа — до 14 дней".