Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерва

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Проблема ожирения и лишнего веса. Научные способы решения 1 час назад
Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерваЧитайте нас в Telegram
Команда учёных из Общества интервенционной радиологии представила новый способ борьбы с лишним весом. Учёные уверены, что в этом поможет заморозка блуждающего нерва.
Поясним, что речь идёт о десятой паре черепных нервов (всего их 12), которая идёт от мозга к брюшной полости. Блуждающий нерв обеспечивает связь различных органов с центральной нервной системой – это органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей. В том числе и желудок.
Именно через блуждающий нерв в мозг поступают "голодные" сигналы в виде крошечного электрического импульса, из-за которых человек начинает поглощать пищу. У людей с избыточным весом или ожирением эти нервные сигналы сверхактивны, отмечают исследователи.
Поэтому они разрабатывают различные способы воздействия на блуждающий нерв. К примеру, в 2015 году для этого был создан специальный электронный имплантат.
Новая же идея заключается в контролируемом отключении блуждающего нерва при помощи заморозки. После первого этапа испытаний новый метод был признан безопасным и эффективным.
"Мы разработали это лечение для пациентов с ожирением от лёгкой до умеренной степени. Мы пытаемся помочь людям добиться успеха в своих попытках похудеть", — поясняет ведущий автор работы радиолог Дэвид Пролого (David Prologo) из Медицинской школы Университета Эмори в США.
В исследовании его команды приняли участие десять человек с индексом массы тела от 30 до 37 (согласно существующим нормам, при ИМТ от 30 до 35 пациенту диагностируется ожирение первой степени, а при ИМТ от 35 до 40 – ожирение второй степени).
Всем добровольцам провели процедуру заморозки нерва, которая занимает порядка 25 минут и заключается вот в чём. Специалист вводит иглу в спину пациента и, руководствуясь изображениями, которые выводятся на компьютерный томограф, через эту иглу пускает в задний ствол блуждающего нерва аргон – инертный газ, вызывающий онемение конкретного участка.
Авторы подчёркивают, что такой метод не подавляет "голодный" сигнал полностью, а лишь ослабляет его, блокируя только половину каналов передачи. То есть пациенты всё-таки ощущают чувство голода, просто уже не так часто и не такое сильное, как раньше.
Наблюдения за участниками, которые велись в течение 90 дней после процедуры, это подтвердили. Всё пациенты сообщали об уменьшении аппетита, а средняя потеря веса у них составила 3,6% от первоначальной массы тела и почти 14% от избыточного ИМТ.
О каких-либо осложнениях, а также о побочных эффектах никто не сообщал.
"Подавляющее большинство программ по снижению веса терпят неудачу, особенно когда люди пытаются уменьшить потребление пищи. Когда наши желудки пусты, организм чувствует это и переключается на "режим выживания", то есть начинает искать еду. Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, а лишь уменьшить силу этого сигнала, чтобы обеспечить новое решение сложной проблемы", — поясняет Пролого.
Согласно плану исследователей, к тому времени, как блуждающий нерв восстановит полную функциональность, у человека сформируются новые пищевые привычки, он успеет сбросить вес и уже не будет испытывать чувство голода так же часто, как при ожирении. Но эти предположения ещё предстоит проверить.
Теперь команда набирает большую группу пациентов для проведения клинических испытаний нового метода. Авторам предстоит доказать его долгосрочную эффективность, а также безопасность, поскольку срок наблюдений за первой группой пациентов был всё-таки довольно коротким.
О результатах своей работы специалисты рассказали на ежегодном собрании Общества интервенционной радиологии (Society of Interventional Radiology).
Кстати, ранее было доказано, что ускорить снижение веса также поможет инъекция белка, уменьшающего аппетит, и гормон, блокирующий тягу к сладкому, а заодно и к алкоголю.
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