Ученые выяснили, жители каких стран спят дольше всего

Зарубежные социологи провели исследование, в ходе которого выяснили, жители каких стран спят дольше всего. Оказалось, что ежедневная продолжительность сна зависит от уровня жизни в том или ином государстве, сообщает научный журнал 1843.

В ходе работы исследователи пользовались данными приложения Sleep Cycle, которое отслеживает активность людей, включая время сна. Программой пользуются более миллиона человек. Оказалось, что дольше всех в мире спят граждане Новой Зеландии (7 часов 40 минут в день).

Жители Нидерландов, Финляндии, Австралии и Британии вошли в топ-5 по продолжительности сна в мире, они спят чуть больше 7,5 часа в день.

Россияне в среднем спят чуть меньше европейских соседей – около 7 часов 10 минут в день. Меньше 6,5 часа в сутки спят жители трех стран: Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

В среднем, жители Земли спят каждый по 7 часов 12 минут.

Исследователи выяснили также, что мужчины в среднем спят на 20 минут меньше женщин, но чаще ворочаются во сне. Ученые сделали вывод, что больше остальных спят жители развитых государств.

Ранее сообщалось, что гражданам Южной Кореи и Франции запретили перерабатывать.