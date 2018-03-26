Кемерово: систему оповещения о пожаре отключил охранник

Охранник сгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. В настоящий момент решается вопрос о задержании мужчины в качестве подозреваемого.

Ранее по делу о гибели людей при пожаре следователи уже задержали и допросили технического директора компании-собственника здания, арендатора помещения, где возникло возгорание, а также сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. В торговом центре уже найдены многочисленные нарушения, которые способствовали трагедии.

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", — пояснила "Интерфаксу" Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" начался 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами – этот момент попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как посетители в панике бросаются к выходу, в то время как огонь быстро поднимается до потолка. Погибли 64 человека, пострадали более 40 человек. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.