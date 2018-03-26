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Пожар в кемеровском ТЦ 26 минут назад

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26 марта 201815:08 Анна Балдина

Кто ответит за Кемерово? Страховщики изучают договоры с "Зимней вишней"

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Страховщики изучают детали договоров с торговым центром в Кемерове. По предварительным данным, весь ТЦ комплексно не был застрахован. Собственником называют предпринимателя Дениса Штенгелова. По данным агентств, его представитель уже выехал в Кемерово.

Стоимость торгового комплекса оценивают в миллиарды рублей, выручку — в десятки миллионов. Не у всех арендаторов дела шли гладко.

Сухие цифры, которые говорят о трагедии. Владельцы, совладельцы, операторы, арендаторы. Сложная структура собственности, в которой ищут понимание: кто ответит за Кемерово?

Всероссийский союз страховщиков изучает досье. Ситуация вырисовывается парадоксальная: ущерб — 4 миллиарда рублей, из них 3- это комплекс в целом и 1 — имущество арендаторов. Вот только подтверждений, что ТЦ застрахован, нет. Есть пока только добровольные страховки арендаторов торговых точек.

"Что касается его ответственности по жизни людей, таковой мы вообще не видим ни в одном из договоров. В настоящий момент все, что удалось выяснить в Кемерове, что арендаторы, некоторые из них, были застрахованы в ряде компаний. Сам торговый центр ищем, но пока ни одна из компаний не подтверждает наличие договора страхования. Один из крупных страховщиков страховал этот центр, но договор не возобновил. Не исключено, что по тем обстоятельствам, что противопожарная система и другая были не того уровня, чтобы иметь возможность вообще их страховать", — прокомментировал Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков.

Четырехэтажное здание на месте снесенного Кемеровского кондитерского комбината. Компания-владелец, сокращенно ОАО ККК, девять лет назад была перепрофилирована, ей и принадлежит весь центр. Третий и четвертый этажи, по данным источников, сдает в субаренду ООО "Зимняя вишня Кемерово", руководитель — Надежда Судденок.

Ей же вроде как принадлежит ООО "Бизнес-спорт" — оператор кинотеатра и фитнес-клуба в том же здании.

По данным открытых источников, получается такая схема. ОАО ККК — дочка "КДВ-Групп", это один из крупнейших пищевых холдингов России. Акции "КДВ-Групп" контролирует компания "Кондитерус Ком". Информация о ее владельцах закрытая. Считается, что основной собственник — миллиардер Денис Штенгелов. Первый его комментарий появился в Telegram-каналах: от организации обещано по 3 миллиона рублей в пользу родственников погибших.

"Всегда хочется логического обоснования, иначе же с ума сойдешь. Все, что меня волнует, это сколько людей там, мне больше вообще ничего не интересно. Озвучили мы сейчас 3 миллиона на погибшего от "Кондитеруса". Сейчас получается такая ситуация: этот объект – это большой комплекс, много собственников", — заявил Денис Штенгелов.

"КДВ-Групп" занимается производством закусок-снэков и кондитерских изделий. Сухарики, батончики, вафли и другое, более 300 видов продукции. В конце 2017-го появилась информация, что КДВ собирается в ближайшие годы выйти на IPO. Компания нацелена полностью контролировать производство и с этой целью скупает активы. Так, только в 2017-м приобрела сельхозкооперативы, комбинаты, фабрики от Алтайского края до Орловской области и Подмосковья.

"КДВ сумел приобрести несколько предприятий, что и привело к такой консолидации маржи, которая в свою очередь помогла выстроить данную компанию. Я думаю, порядка 30-40 процентов маржинальности, это довольно доходная категория для производителя", — отметил Денис Васильев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла.

Бизнесмен Денис Штенгелов, который контролирует "КДВ-Групп", — личность не самая публичная. Живет на две страны — Россия и Австралия. Там его сестра управляет спортивным комплексом. Его личное состояние оценивают в миллиард долларов. А "КДВ-групп" — в 3 миллиарда. Помимо этого, Штенгелов упоминал, что имеет доли в розничной сети "Ярче" и Кузбасском пищевом комбинате.

Агентства со ссылкой на источники указывают, что предпринимателя в Кемерове представит Сергей Братушев, глава "КДВ-Групп".

ОАО ККК с точки зрения выручки успешно. Около 60 миллионов рублей в 2016 году, на несколько процентов больше, чем в 2015-м. У оператора "Зимняя вишня Кемерово" — около 68 миллионов рублей в год. А вот у ООО "Бизнес-спорт" дела шли плохо, выручка падала и приближалась к убытку.

Это та самая компания, что управляла в ТЦ кинотеатром. Возможно, именно поэтому, в рамках борьбы за прибыль, как говорят жители, двери кинозала запирали на ключ — якобы от безбилетников. Но истинная цена билета оказалась намного выше.

 

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