От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям

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Аутоиммунные заболевания 36 минут назад
От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людямЧитайте нас в Telegram
Всё больше исследований указывают на неожиданную мысль: паразитические черви (гельминты) в действительности могут оказывать положительное влияние на иммунную систему человека. Недавняя научная работа вновь подкрепляет эту гипотезу: проведя эксперименты на животных, учёные выяснили, что определённый тип инфекций, вызванных гельминтами, может помочь снизить степень ожирения, даже во время употребления пищи с высоким содержанием жиров.
Несмотря на то, что многое ещё предстоит выяснить, научное сообщество всё чаще начинает говорить о важности кишечных бактерий: они влияют на иммунную реакцию и даже на психологическое состояние. Недавно стало известно, что кишечные бактерии даже не позволяют некоторым людям вылечиться от рака.
Теперь же учёные задались вопросом: существует ли подобная связь с крупными паразитическими организмами?
За последние годы сразу несколько учёных выдвинули интересную гипотезу о существовании корреляции между ростом аутоиммунных и воспалительных заболеваний в западном обществе и уменьшением числа инфекций, вызванных паразитическими червями, или же гельминтами.
В течение тысяч лет гельминты "придумывали" стратегии, помогающие им существовать в организме людей. И только теперь учёные начинают понимать, как паразитам удаётся избежать атаки иммунной системы человека.
Так, исследователи выяснили, что эти черви способны модулировать иммунную систему человека путём выделения определённых молекул, которые обладают своеобразной противовоспалительной функцией.
Более того, за последнее десятилетие было опубликовано несколько убедительных работ, демонстрирующих, как гельминтозная инфекция у людей способна облегчать воспаление кишечника и контролировать аллергические заболевания, включая астму ("Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали об этом исследовании).
В недавнем же исследовании учёные из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне и Гарвардского университета решили выяснить, есть ли какая-то связь у подобных инфекций с ожирением. Известно, что ожирение связано с хроническим неспецифическим воспалением в жировой ткани.
В рамках научной работы использовался определённый тип круглого червя Heligmosomoides polygyrus, часто встречающийся у грызунов.
На протяжении более двух месяцев мышей кормили либо пищей с высоким содержание жиров, либо "контрольной диетой", а затем им преподнесли десерт: их заразили паразитическими червями.
После заражения мыши, которых вдоволь накормили пищей с высоким содержанием жиров, стали набирать меньше веса, чем их неинфецированные собратья. Последние питались точно так же, как и первые грызуны.
Примечательно, что в целом у мышей, которых кормили пищей с высоким содержанием жира и затем заразили паразитами, была та же тенденция к набору веса, что и у животных из контрольной группы.
Специалисты захотели выяснить механизм, давший подобные результаты. Оказалось, что паразиты активно изменяли генетический профиль инфицированных мышей. У таких грызунов, сообщают учёные, была изменена экспрессия нескольких ключевых метаболических генов наряду с более высоким объёмом противовоспалительных иммунных клеток. Все данные сравнивались с грызунами, которых не угощали подобным "десертом".
Интригующий заключительный этап исследования показал, что противовоспалительный эффект можно передать от одного грызну другому. Звучит невероятно, но на деле специалисты взяли иммунные клетки у одного инфицированного паразитом животного и пересадили их в организм другого, неинфицированного. Последняя мышь сидела на диете с высоким содержанием жира.
В итоге у мышей с трансплантированными иммунными клетками наблюдалось значительное снижение ожирения, ставшего следствием диеты с высоким содержанием жира.
Пока учёные не знают, может ли такое исследование вырасти до клинической терапии, поскольку испытания с паразитами, встречающимися в организме людей, только периодически оказывались успешными.
В обзоре 2015 года, сфокусированном на терапии людей посредством гельминтов, учёные предположили, что вполне очевидно, что такие паразитические инфекции могут изменить иммунные реакции. Тем не менее существует большое количество вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем использовать паразитов для лечения.
Возможно, самый вероятный исход этих исследований – разработка новых лекарств, помогающих регулировать огромное количество аутоиммунных расстройств. Паразитические организмы потратили тысячи лет на разработку уникальных способов подавления иммунной систему человека. Специалисты уверены, нам есть чему у них поучиться.
Результаты научной работы представлены в журнале Scientific Reports.
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